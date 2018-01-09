涉酒駕找人頂替 金鐘男配角「秦公公」起訴

2018-01-09 14:17

〔記者王俊忠／台南報導〕金鐘獎男配角、本土劇知名男演員「秦公公」黃仲裕，去年4月涉在台南市佳里區酒後駕車發生車禍，案發後黃仲裕擔心酒駕露餡，找後座黃姓女友人頂替是駕車者，檢察官調閱監視器查出黃男找友人頂替犯行，分依過失傷害與頂替罪嫌起訴黃仲裕及黃女。

台南地檢署起訴指出，黃仲裕（56歲）於106年4月27日晚間10點40分許，喝酒後駕駛BMW休旅車搭載坐在副駕駛座的妻子，另黃姓女友人坐在後座，車子沿南市佳里區安西里未命名道路由東向西方向行駛，途經安西里安西131之3號前時欲在該處迴轉。

當時天候良好，黃仲站貿然迴轉，此時恰有王姓男子騎機車沿該路同向駛來，見狀已煞停不及，2車發生擦撞，王男受有左側遠端橈骨骨折傷害。

案發後，黃仲裕恐其酒後駕車情事被警方發覺，他從駕駛座移往副駕駛座，並與其妻先後從副駕駛座走出；車上後座的黃女為協助隱匿黃男犯行，從後座移到駕駛座、頂替是開車者。

後來在106年5月20日、6月18日於南市警佳里分局交通分隊接受警方調查與同年8月7日在台南地檢署接受檢察官訊問時，黃女都說她是駕車肇事者，以頂替犯人黃仲裕。後經調閱監視錄影器影像，檢方查出當時黃仲裕從駕駛座移到副駕駛座走出車外；黃女從後座移到駕駛座的頂替犯行。

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