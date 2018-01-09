7旬翁性侵智障女辯不舉 醫師、法官打臉判3年半

2018-01-09 14:15

〔記者項程鎮／台北報導〕70歲彰化施姓老翁誘騙鄰居智障女小薇（化名）進家門性侵和口交，事後辯稱自己不舉、不可能性侵，但遭醫院打臉，指他還有一半機率能勃起，最高法院維持台中高分院更二審見解，痛批施男可當小薇爺爺還性侵，依利用女子心智缺陷性交罪，判處施男3年6月徒刑確定。

判決指出，施姓老翁與被害女子住同一村莊，2012年3月1日上午11點半，施男利用小薇騎腳踏車經過他門口機會，打招呼揮手騙她進屋內，小薇進入客廳後，和施男同坐在沙發，施男掀起她的上衣親吻胸部後，接著脫去她的褲子，再和她口交與性交還射精。

施男否認性侵，辯稱他無法勃起，不可能犯案，還說他沒有強拉小薇進屋，是她自願進來；小薇的叔叔痛批施男惡質，指小薇從小智能不足，同一村莊的人都知道，施男沒有同情心就算了，還趁機性侵，因此一定要告到底。

一審彰化地院依性侵罪重判施男7年6月，上訴台中高分院後，再經最高法院二度撤銷發回更審，台中高分院更二審認為，根據彰化基督教醫院鑑定結果，判斷他仍有50%的勃起和性能力，但因他只誘騙小薇性侵、並未脅迫或硬上，改依利用女子心智缺陷性交罪論處，考量雙方已調解並賠償，因此判刑3年6月，上訴後，被最高法院駁回確定。