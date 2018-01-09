駁網路謠言傳遊行管制區限制多 市警局：絕無此事

2018-01-09 14:14

〔記者劉慶侯／台北報導〕針對有網路媒體報導或網路傳言警方除平面媒體、電視台記者外，不許其他媒體人員進入、擴大管制區域、限制律師或醫師行使職權情事，台北市警察局下午鄭重澄清絕無此事！

市警局表示，總統府為集會遊行法法定的集會遊行禁制區域，鑒於民眾藉由網路號召聲援，警方為防制事件擴大及預防危害發生，採「准出不准進」管制措施，以維護人民言論自由與一般民眾權益。

對於媒體記者「新聞自由與採訪權」絕對尊重，並未針對個別媒體有所限縮；有關律師、醫師等人員，警方秉持管制措施公平原則，視現場狀況判斷，提供民眾必要之協助。

有關警方僅供平面媒體與電視台進入的傳言，市警局表示，警方尊重新聞媒體採訪自由，並未限制媒體人員進入管制區採訪，凡媒體人員出示記者證件供檢視，皆可進入管制區內自由採訪。期間，並未接獲任何媒體向警方反映其記者無法進入的狀況，包含管制區內住戶、洽公民眾、送報、學生等均自由通行。

另警方在現場設有媒體聯絡員，提供媒記者必要的服務與協助。從各家電子、報紙、網路等新聞媒體，全時段、大篇幅及各角度報導此次禁制區違法集會內容，即可窺見警方並無干擾或限制新聞自由與採訪權，民眾皆可於各種傳播媒介自由地獲取相關新聞報導，新聞採訪、報導並未受限。

至於民眾在集會遊行禁制區違法集會，其人身自由及言論自由的基本權，並未受到限制，更無「不法」之侵害，由陳抗民眾之網路直播畫面均可窺見，律師並無依法行使職權之依據。律師與陳抗群眾簽訂委託書，屬於兩造之間的契約行為，陳抗民眾可離開管制區與律師簽約。警方執行「准出不准進」之管制措施，必須公平。

有關醫師要求進入管制區域遭限制情事，中正第一分局分局長曾多次向在場靜坐之群眾廣播、勸導，希望群眾自行離開，並注意自身安全及健康，如有身體不適之情形請隨時就醫，如群眾有緊急醫療之需求，警方將協助通報相關救護單位並引導救護人員進入救護或協助送醫。