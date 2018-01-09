基隆去年火警195件 中午煮飯忘關火佔最多

基隆市消防局統計去年共195件火警，起火原因以炊事不慎最多，消防局提醒民眾煮飯時切勿忘記看守甚至外出，以免發生危險。（記者林欣漢翻攝）

2018-01-09 13:25

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市消防局統計去年共195件火警，起火原因以爐火烹調54件、比率佔2成7最高，最易發生火災的時段則是中午12點至下午3點，有39件佔全年2成，消防局提醒民眾煮飯時切勿忘記看守甚至外出，以免發生危險。

據消防局統計顯示，去年195件火災共造成6人死亡、8人受傷，損失金額約184萬6000元，往年發生火災的主要原因都是電器使用不當為大宗，去年卻是爐火烹調不慎最多，高達54件、比率2成7；電器因素39件、佔2成，排名第2。

消防局表示，統計顯示民眾對油鍋起火等廚房火災，較缺乏應對知識及正確處置方式，煮飯時應有人看守，避免離開視野，若油鍋起火時，應以鍋蓋蓋上油鍋，讓火勢缺氧無法燃燒而熄滅，如仍有火舌由油鍋與鍋蓋縫隙冒出，可用濕抹布蓋住縫隙，千萬不可用水去澆淋，因為水對油類火災不僅無法滅火，反而更會造成火勢擴大。

消防局強調，水遇到油類燃燒的高溫，會瞬間蒸發膨脹成為水蒸氣向上擴散，起火燃燒中的油粒便會伴隨水蒸氣向上擴散燃燒，產生類似爆燃現象，因此往往會造成火勢快速擴散一發不可收拾。

另外，消防局分析火災發生時段，以中午12點至下午3點最高，有39件佔全年2成，其次為下午3點到6點、上午9點到中午12點；若以行政區區分，以中正區45件佔2成3第一，其次為中山區35件佔1成8。