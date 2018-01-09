基隆監獄宿舍破舊不堪 8勞動人整修省70萬公帑

2018-01-09 13:16

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆監獄旁職務宿舍老舊、年久失修，經8名社會勞動人重新砌磚、粉刷，僅1個月就讓荒廢多年的宿舍煥然一新，替國庫節省70萬元公帑。

基隆地檢署檢察長陳宏達指出，社會勞動制度設計的目的，本來就是要解決監獄人滿為患的現況，參與此次翻修宿舍的8名社會勞動人，都是誤觸酒駕法網的民眾。

陳宏達說，人的一生，誰沒有犯過錯，最重要的知錯能改，從犯錯中能重新站起來，社會大眾要給予犯錯的人自新的機會；他很感謝這8名社會勞動人的投入，替國家節省70萬元的公帑。

基隆監獄旁的職務宿舍於1968年完工啟用，由於緊鄰山坡，加上颱風肆虐，宿舍漏水、油漆斑駁、壁癌叢生，致荒廢多年。

基隆監獄典獄長吳信彥為提供同事更好的上班品質、收容人也能有機會住進懇親宿舍，向基隆地檢署申請社會勞動專案，盼具有水電專長的社會勞動人，幫忙整修職務宿舍。

在基隆觀護人室主任觀護人張裕煌協助下，找來白姓等8名社會勞動人投入整修，想不到1個月就速迅完工，並於今天上午10點舉辦啟用剪綵儀式。

有油漆專長的白姓社會勞動人說，他因為酒駕被判刑2個月，考量還有小孩要養，以服勞動服務來替代繳罰金，與其他社會勞動人一起整修基隆監獄宿舍，讓他很有成就感。