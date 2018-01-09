宜蘭2小學生負氣離家出走 寒夜裡全村動員協尋

2018-01-09 13:11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉某國小2名小6學生，昨因不滿老師處罰，下午放學後就沒回家，2生家長下午4點半後與孩子失聯，著急將失聯消息放上臉書，經臉書分享廣傳後，全村總動員協助搜尋，所幸在大家幫忙下，今早於永美村一帶尋獲2名孩童，返家與家人重聚。

據了解，就讀冬山鄉某國小的黃姓、林姓2位學童，昨因不滿老師處罰，偷偷將打掃用品從3樓教室往下丟，弄壞一樓的遮雨棚，但老師提及賠償問題，及要將2人行為告知家長後，小朋友因害怕，下課後就跑離校園。

由於昨入夜後氣溫驟降，2名學童家長與孩子失聯後，著急的將訊息放上臉書，住家附近的巡守隊及村民甚至全村出動，加入搜索行列。

順安社區守望相助隊副隊長張正定說，為了趕快找回2人，村民、隊員透過群組聯繫，超過60人將村內分區塊搜尋，從廟宇、超商及鄰近工廠都不放過，但直到昨晚11時，仍未發現2人蹤影。

由於昨晚至今清晨氣溫降至10餘度，為避免2位小朋友受寒，家長凌晨仍不間斷搜尋，今早6時25分，在冬山鄉義成橋下找到燃燒過書本，確定是林姓孩童的字體，隔沒多久，在7時許左右，2名孩童順利被路人找到。

校方表示，目前2名學生都平安，今天在家休息，感謝大家協助尋找，讓事情平安落幕。