想去霧台玩 通緝犯被認出跑500公尺GG了

2018-01-09 13:06

〔記者邱芷柔／屏東報導〕想去霧台遊憩的民眾，都必須在台24線公路約26.5公里的三德檢查哨辦理登記，昨天下午1名44歲的陳姓男子在申請入山登記時，被員警以警用電腦查驗身份，發現陳男是毒品通緝犯，警方正要上前盤問時，陳嫌拔腿就跑，警員立即追了上去，在山路上跑了500多公尺終於壓制陳嫌，並將他移送偵辦。

里港方局指出，昨天下午2點43分左右，陳嫌騎機車到三德檢查哨，在辦理入山登記時一直戴著安全帽，警方以M-POLICE查驗登記者身分，當時由員警林柏序及許憚迪執行勤務，沒想到竟然發現陳嫌是毒品通緝犯。

警方指出，發現陳嫌身分後，正要上前攔截，沒想到陳嫌竟棄車而去，拔腿就往山下狂奔，警員許憚迪見狀追了上去，雙方在山路上追逐5分鐘後，在距離三德檢查哨500公尺處，才順利壓制陳嫌。

原本想要和朋友一起去霧台玩的陳嫌，在入山登記時遭警方發現通緝犯身分，員警壓制過程一度遭到陳嫌反擊，造成腰部扭傷，最後仍以柔道壓制招式，制服陳嫌。

里港警分局也表示，警員許憚迪是警察局柔道隊員，這次學以致用順利逮補通緝犯，分局除了持續要求執勤員警針對進出哨口人車落實盤檢，也呼籲民眾出入哨所應聽從員警指揮接受檢查，切勿心存僥倖。

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