渣男酒後性侵表妹被推開 反咬誣陷遭判刑

2018-01-09 12:50

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名「渣男」色膽包天，到43歲表妹家飲酒，酒過三巡借住表妹家，半夜卻偷偷脫掉表妹內褲，渾身光溜溜壓在表妹身上強吻企圖性侵，被害女子驚醒推開表哥，渣男還說「我還沒出來」，表妹氣得報警提告，惡狼不但否認還反咬被害女子「誣陷」，稱與他婉拒幫忙繳酒駕罰金有關，高雄地院一審，根據被害人頸部驗出被告DNA，依趁機性交未遂罪將他判刑1年。可上訴。

判決指出，被告「阿財（化名）」與被害女子為表兄妹，2015年8月14日晚間，阿財和表弟「阿文（化名）」一同至43歲的表妹「阿梅（化名）」位於高市小港區住處飲酒，席間阿文因之前車禍致身體不適，先至表妹阿梅小孩房間內睡覺，阿財則與表妹阿梅繼續在客廳飲酒聊天，迄翌日（15日）凌晨表哥表明欲休息，表妹說阿財可至她的小孩房間與表弟阿文同睡。

但阿財不願，逕自至表妹房內睡覺，表妹的一對兒女則睡在阿財與表妹阿梅中間，沒想到，睡到半夜，阿梅驚覺有人壓在她身上，睜開眼睛才發現表哥阿財一絲不掛壓在她身上，還親吻其頸部，阿梅的內褲則被脫掉，阿梅於是推開表哥說：「我是你妹妹，你怎麼可以這樣。」隨即起身到客廳。但表哥阿財卻說：「我還沒出來」，並尾隨被害人到客廳，並拉其裙子遭制止才作罷。

案經被害女子阿梅向小港警分局報案提告，經高雄地檢署檢察官偵查起訴。

高雄地院審理時，被告阿財矢口否認趁機性侵表妹，還反咬表妹阿梅酒駕要他幫忙出罰金，遭他拒絕才被誣陷。不過，法官調查，被害人阿梅雖涉及酒駕案，但案發時，法院的判決根本還未宣判，且被害人指證歷歷，頸部並驗出表哥親吻的唾液DNA反應，因阿梅下體並未採獲被告DNA，法官認定阿財趁機性交未遂，將他判刑1年。可上訴。