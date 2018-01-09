娃娃夾不到乾脆用偷的 兩青少年送辦

陳男夥同張姓少年偷走的5隻布偶娃娃，其中HELLO KITTY很大隻，引人矚目。（記者歐素美攝）

2018-01-09 12:49

〔記者歐素美／台中報導〕19歲陳姓青年夥同張姓少年到台中市豐原區夾娃娃，兩人花了數百元仍夾不到，乾脆伸手進娃娃機裡偷出5個布偶，騎機車逃逸，其中，1只HELLO KITTY布偶要價1000元，是娃娃機店的鎮店之寶，鍾姓業者發現HELLO KITTY不見、機台也被破壞後報警，警方以車追人，陳姓青年坦承「一時愛玩」犯錯，警方依竊盜罪函送，另要求張姓少年到案說明。

陳姓青年（19歲）與張姓少年（17歲），本月7日凌晨4點多，騎著陳男女友的機車，從大里區到豐原區信義街一家娃娃機店夾娃娃，兩人花了數百元都夾不到，張姓少年靈機一動，竟直接從娃娃機的物品掉落口，伸手進入機台內抓取娃娃，兩人共抓了3隻，隨即離開。

陳姓青年等2人隨後到超商買5個袋子及口罩，並在市區繞一繞後，約5點多重返娃娃機店，再度由張姓少年伸手進娃娃機台，抓走2隻或3隻布偶，隨即離去。

當天上午7點多，鍾姓業者接獲友人通知，表示其鎮店之寶的HELLO KITTY布偶被夾走了，鍾男認為怎麼可能？到場一看發現，娃娃機下方的出口有被拉扯破壞的痕跡，損失約5千多元，隨即向豐原派出所報案。

警方根據路口監視器拍下的機車號碼，以車追人，8日下午直接到陳男與女友位於大里的租屋處，將陳男逮捕到案，陳男坦承犯案不諱，強調只是一時愛玩，偷布偶送女友，一共偷了5隻，但鍾姓業者表示共失竊6隻，數字兜不攏，警方依竊盜罪將陳男函送，另聯絡張姓少年父母，於明天陪同張姓少年到案說明。

相關影音