醉誇張！賓士男剛領車6分鐘 又6度酒駕被逮

曹男剛領回賓士車不到6分鐘，才駕車離開拖吊場不到50公尺竟六度因酒駕被查獲。（記者許國楨翻攝）

2018-01-09 12:22

〔記者許國楨／台中報導〕醉誇張！已經有4次酒駕紀錄的曹姓挖土機司機還是沒有得到教訓，日前5度因酒駕被警方查獲扣車並移送，未料隔天下午到拖吊場領回賓士車卻在領完車不到6分鐘，駕車離開拖吊場不到50公尺距離因違停遭攔查，警方靠近時發現曹男混身酒味實施酒測又超標，6度酒駕被逮讓警方直呼，實在很誇張。

台中市警局交通大隊第二中隊小隊長李金龍，本月5日下午執行「全日專案」抓酒駕勤務巡經北屯區崇德路與崇德八路口，發現47歲曹男駕駛的賓士車停等紅燈時，超越停止線違規停在機車停等區上前攔查，未料車門一開就聞到曹男渾身酒味當場實施酒測，酒測值高達0.34毫克，超過法定標準值。

警方隨即將曹男帶回隊部偵辦，一查赫然發現曹男的酒駕紀錄相當「輝煌」，短短幾年間已有4次酒駕紀錄，但他顯然沒有得到教訓，前一天下午5度酒後開車被警方攔下酒測，結果酒測值0.26毫克超標，除車子被移置保管人也被移送法辦，當晚才離開地檢署。

曹男供稱，今天在家中睡醒後想起昨日被查獲酒駕一事心情鬱悶，出門前又喝了300CC高粱酒解悶，以為可以僥倖逃過攔查，才會在下午就直接至拖吊保管場領車，沒想到剛領完車不到6分鐘，才駕車離開拖吊場不到50公尺竟6度因酒駕被查獲，直呼悔不當初。

警方表示，曹男除了酒駕涉及公共危險罪嫌被移送法辦外，另因無照駕駛及開車超越停止線也收到分別6千到1萬2及9百元的罰單，真的值得警愓。

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