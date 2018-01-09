夫與「小三」生子 人妻告不成通姦因寫了一封信...

2018-01-09 12:29

〔記者林嘉東／基隆報導〕王姓男子與「小三」有染產子，被妻子抓包後，企圖以2人是在境外通姦脫罪，但他算錯時間，「播種」時間其實是在境內，被檢方起訴妨害家庭罪；法院審理時，他再拿出一封家書脫罪，這回他沒算錯時間，法院以王妻早已知2人姦情，已逾6個月告訴期，判處全案公訴不受理。

判決指出，王姓男子婚後花名在外，搞大越南籍阮姓女子肚皮，還產下一子，終究紙包不了火，被妻子發現戶籍多了個男孩後，怒告2人通與相姦罪。

王為了替「小三」解套，拿出2人出入境資料佐證稱，2人在越南只發生一次性行為，一次就懷孕，想以境外通姦不罰（通姦最重判1年，屬最輕本刑3年以下的輕罪；依刑法規定，此種輕罪若犯罪地在「境外」即不罰）。

但台北地檢署檢察官精算2人非婚生子女的出生年月日，往前推算「小三」受孕期間，2人恰巧都在國內，以我國法院有審判權，將2人依通姦與相姦罪嫌起訴。

台北地院收案後發現管轄錯誤，移轉基隆地院審理。

王在法院審理時，拿出老婆在104年2月間寫給他的一封信，證稱老婆早知道他與「小三」的姦情，甚至知道2人有愛的結晶。

法院仔細推敲信件內容，「如果越南女和『她小孩』可以照顧你終老！我願放手」，採信王的辯解，認定王妻早知道2人的姦情。

法院因此認為王妻寫信給王時，即已知悉王與「小三」2人有姦情，告訴期間應從104 年2月起算，王妻遲了15個月，於105年5月間才對先生及「小三」2人提起通姦與相姦告訴，早已逾6個月的告訴期間，因此判處全案不受理判決。