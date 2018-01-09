擊斃駕車竊賊獲判無罪 警員張景義：心中石頭總算放下

萬華警分局警備隊員警張景義過失致死案，台北地方法院今日宣判無罪，張景義到庭聆判後說：「心中的石頭總算放下了」。（記者叢昌瑾攝）

2018-01-09 11:50

〔記者張文川／台北報導〕台北市萬華警分局警備隊員警張景義，5年前在西門町追捕駕車逃逸的黎姓竊嫌時，開槍擊中黎男致死，台北地檢署3度偵查後，依業務過失致死罪嫌起訴張景義，台北地院今天宣判張景義無罪，張景義到庭聆判後說：「心中的石頭總算放下了」。

張景義說，聽到審判長判決「無罪」這兩字那一刻，「心裡面的石頭總算輕輕地放下來了，滿高興的，因為整個案件中，我當時的職責是執法者，這個判決等於給我們執法者一個公義」，上訴是家屬的權益，若要繼續走法律途徑，「我也是要跟著走」。

張景義說，這件判決的意義在於，讓員警因為不敢使用警械，而臨場自己收槍，或者是導致危害擴大，此判決讓員警能判斷現場情況，該使用警械時就使用，被起訴時滿無奈的，但也只能尊重檢察官，很感謝司法做出的無罪判決。

張景義表示，在訴訟過程中，他已向家屬表示會盡自己的能力幫助3個小朋友，並不是要以這筆錢（80萬元）來做為和解條件，今天這無罪判決，心情總算可以放鬆一點，全案一路走來，他的心情只是4個字「無愧於心」。

張景義說，他沒有預料會判無罪還是有罪，要看審判長和法官的決定，「聽到無罪那一刻，真的是滿高興的」，感謝司法的判決；他說採訪結束後，第一件要做的事就是，打電話給屏東老家的父母親報佳音。

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