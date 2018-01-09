導航變迷航 女誤闖嘉義山區險翻落山溝

台中市童先生（右）與陳姓女友開車南下旅遊，2人誤闖石硦山區，倒車時車輪滑落邊坡空轉，差點翻落20公尺深的山溝。（中埔警分局提供）

2018-01-09 11:27

〔記者曾迺強／嘉義報導〕台中市童男與陳姓女友開車南下旅遊，沿國道3號欲至嘉義縣中埔鄉石硦村泡溫泉，因不熟路況靠手機導航引路，卻疑山區訊號不佳，2人又未注意路標，開車的陳女誤闖石硦山區，倒車時車輪滑落邊坡空轉，差點翻落20公尺深的山溝，警方獲報調派拖吊車協助才順利脫困。

35歲童男說，他與女友昨天利用休假，要前往中埔鄉泡溫泉，女友開車下國道3號中埔交流道後，依導航指示進中埔市區，再沿鄉道嘉135線至石硦村泡溫泉，直到車子進入深山，發現開過頭，倒車迴轉卻因未注意車後狀況，導致輪胎駛出路面範圍，右側前後輪卡在邊坡上空轉，差點摔落山溝，趕緊打110求援。

由於他們不知道所在位置，經警方引導查看路標編號，才找到受困地點在嘉135線17.5公里處的吊景橋附近，嘉義縣中埔警分局中埔派出所所長莊政峯率警員黃朝鍾及呂明璋火速趕往救援，並協調拖吊車前來拉出車身，順利脫困。

待脫困後，陳女緊繃的臉才笑逐顏開，童男笑稱命撿回來了，不敢再去泡溫泉，要趕回台中吃豬腳麵線壓壓驚。

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