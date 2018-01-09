女受刑人思念子女 就醫中企圖脫逃未遂判刑

2018-01-09 11:06

［記者楊政郡／台中報導］39歲黃姓女受刑人，因情緒及疾病轉到台中監獄培德醫院診治，但轉來兩天就因疑似中風而再轉至中國附醫，當天深夜疑因思念子女，竟以棉被套攻擊女戒護員，女戒護員大聲呼救及掙脫，引來吳姓男戒護員及其他醫護人員合力制止而未遂，台中地院依脫逃罪未遂判6月徒刑。

判決書指出，黃姓（彰化縣籍）女子因侵占、販毒及吸毒案，在台北監獄執行中，而106年8月因情緒不穩、生理疾病，移轉到台中監獄培德醫院診治，才兩天疑似中風症狀出現，緊急又轉往中國醫藥大學附設醫院就醫，由一男一女戒護員負責戒護，夜間改以單人戒護一人在隔壁休息，8月8日晚間僅林女獨自執行戒護勤務。

而黃女因思念監外子女，暗中掙脫手銬後，拿棉被蓋住林女戒護員，還徒手抱住林女，林女大聲呼救及掙脫，黃女因還有腳鐐在雙腳上，一直攻擊林女要搶奪鑰匙，但腳鐐在身無法離開病床太遠，又在病床旁抽屜內翻找鑰匙，此時已驚動在旁休息室內休息的吳姓男戒護員，立即撞門企圖進入病房，後來在醫護人員協助開啟房門，黃女還擋在門板，但不敵吳男與其他醫護人員合力撞門，一起制止黃女，結束一陣混亂。

法官審酌，黃女伺機脫逃對林姓管理員施以暴力，挑戰國家公權力，惡性非輕，念及被告之動機，係思念監外的子女，犯罪手段未造成林女受傷，判處6月徒刑，得易科罰金。