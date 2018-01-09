狠心失業男11刀弒母 精神鑑定正常二審仍判無期徒刑

2018-01-09 10:47

〔記者黃建華／高雄報導〕家住大寮的37歲莊姓男子因不滿失業後家人不給生活費，去年11月底持水果刀，狠刺母親蔡女11刀致死，連制止的父親及弟弟也被殺傷。莊辯稱犯案時患思覺失調症，法官認定他行凶時精神正常，高雄地院一審依殺直系血親尊親屬罪判無期徒刑，褫奪公權終身。莊男不服，上訴二審，今遭高雄高分院駁回。仍可上訴。

這起逆倫殺母案，發生在前年11月28日上午7時半，莊的母親蔡女在住家1樓剛洗完臉，就被莊男砍殺，其父親及弟弟聽聞呼救趕來奪下水果刀，莊男還若無其事到附近買飲料喝，返家遭員警逮捕。莊母因身上11處銳器傷，導致血胸、氣胸及腹腔內出血送醫不治。莊父與弟弟在奪刀過程手掌、腿部等受傷，未另提傷害告訴。

莊男偵訊時說，找不到工作後，本來是弟弟給他生活費，不知為何後來就不給了；弟弟錢是交母親處理，母親又很愛碎碎唸，他認為是他們要斷絕他經濟來源。

莊男的法扶律師則指因莊罹患精神疾病，喪失理智判斷。合議庭確認，莊2009年起長期就診，將此案經送鑑定做案時的精神狀態，結果為莊男犯案時並未受幻聽、幻想等精神症狀，或受藥物、酒精或明顯情緒影響，也知道殺人是犯法，犯罪動機應是受自閉、僵化、偏激、缺乏彈性的思考模式及反社會特質。

另據心理衡鑑顯示，莊男衝動性高，但殺家人的想法已有一段時間，事發當天沒明顯衝突，鑑定書還記載，莊男表示母親常怨天怨地，活著也不快樂，覺得殺死「超渡」母親也算幫其解脫痛苦。

不過，合議庭認為，莊男2014年3月至2016年7月底有塑膠生產公司投保勞保記錄，應是7月失業後被斷絕經濟來源產生殺機，據莊的供述、犯後能買飲料行為，顯示他清楚知道自己在殺人。

一審合議庭審酌莊男始終坦承犯行、態度良好，未婚及高職肄業教育程度，但蔡姓母親安分守己、勤儉持家的年長女性，竟遭生育及養育多年莊男殘忍殺害，犯罪情節屬重大，依殺直系血親尊親屬罪判無期徒刑，褫奪公權終身。

莊男認為一審判太重，上訴二審，今遭高雄高分院駁回，維持無期徒刑、褫奪公權終身的判決。可上訴。