開槍擊斃拒檢駕駛 警員張景義判無罪

萬華警分局警備隊員警張景義過失致死案1審判無罪，張員於宣判後接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2018-01-09 11:09

〔記者張文川／台北報導〕台北市萬華警分局警備隊警員張景義，5年前在西門町追捕駕車逃逸的黎姓竊嫌時，開槍擊中黎男致死，台北地檢署3度偵查後，依業務過失致死罪嫌起訴張景義，台北地院今天宣判無罪。

全案偵、審期間，張景義堅持自己無罪，主張他是朝車輪開槍，並非針對駕駛座開槍，且已道義支付補償死者家屬80萬元，上月最終辯論時他說：「難道要我肉身擋車，去給車壓嗎？拿警棍去敲嗎？國家發給我槍放著生鏽嗎？保護人民的槍我當然要用啊！」

2013年8月13日，黎男因拒絕接受警方盤檢，駕車逃逸到西門町鬧區，當時正在附近處理民眾路倒事件的張景義獲報加入圍捕，朝黎男的車輪連開2槍，1發子彈意外穿過擋風玻璃擊中黎男腹腔，黎男送醫不治。

事後黎男家屬控告張員涉業務過失致死，北檢曾2度處分不起訴，但都被高檢署發回，北檢第3度偵查後，認定張員開槍當下未達急迫性，有過失責任，將他起訴。

黎男家屬包括黎母與3幼子，一度求償1900萬，經法官勸諭，今年9月家屬已降至200萬，但張景義堅認無罪，符合用槍時機，不願和解賠償，不過他已道義給付80萬元「幫助對方年幼的小孩」。

張男強調，當時黎男駕車拒捕，確實已發生危害，他開槍是為了防止危害發生，合乎用槍時機和比例原則，且依據彈道比對，他開槍的位置與角度並非朝向駕駛人正面開槍。

檢察官則認為，當時張景義站在黎男車輛右前方1至2公尺處，嫌犯準備倒車離去，顯無衝撞員警的意圖，而張景義朝車窗開槍，傷人致命部位，違反用槍時機，構成業務過失致死罪。

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