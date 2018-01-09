被控縱火燒15輛警車 法籍男二審仍無罪

被指放火燒警用車輛，法籍男子李廣榮去年底開庭前，帶3個混血子女出庭喊冤：「我沒放火」。（資料照，記者楊國文攝）

2018-01-09 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕2015年間台北市松山派出所外，15輛警用汽、機車遭人縱火，現年42歲法籍男子李廣榮被指是縱火嫌犯，一審依證據不足判無罪，今高等法院仍判他無罪。

法籍男子李廣榮2013年曾因偷竊機車被松山派出所員警逮捕，隔年遭判刑5個月，2015年3月18日晨北市松山派出所外，15輛警用汽、機車突然起火燃燒，警方調閱監視器發現李男行跡可疑，懷疑挾怨報復，縱火焚燒松山派出所的警用機車與汽車。

不過一審依證據不足判李男無罪，檢方不服上訴高院，二審今仍判他無罪，可上訴；一審判決指出，警車遭明火引燃，但檢警搜得李男當時所穿衣物採樣化驗，都無汽油反應，李男於事發時在現場附近的舉動雖然古怪，可是欠缺足夠證據，判李男無罪。

去年底高院開庭前，李廣榮庭訊前喊冤說，他很衰被冤枉涉案，因此案纏訟2年，台灣老婆和他離婚，使得他須獨力撫養3個子女，很氣檢警栽贓他，而他目前沒有工作，生活陷入困境，希望法院能儘快判他無罪確定。

至於為何被當成嫌犯？李男說，他只是路過，沒想到這麼倒楣，警方只憑監視器，就認定他是嫌犯，希望早日他清白。

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