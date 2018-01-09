警訊！ 竹縣死亡車禍高齡者、自撞比例偏高

新竹縣政府統計106年A1類車禍，以發生地點來看，往來新埔鎮和湖口鄉的新湖路（117號縣道）段有3件，比例偏高。圖中人車與本新聞無關。（記者廖雪茹攝）

2018-01-09 10:33

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣政府分析106年A1類（人員當場或24小時內死亡）車禍原因，以機車騎士和高齡者的交通故事比例偏高，肇事原因則以未注意車前狀況居冠，其中自撞、自摔的案件偏多，值得留意。

縣府交通旅遊處表示，已在A1類發生路段增設爆閃燈、「易肇事路段」等警示牌，或是警示標線，希望透過交通改善措施，提醒駕駛人提高警覺，降低事故發生率。易肇事路段，警方也將列為加強執法的重點。

警察局統計，106年A1類車禍共造成51人死亡，其中機車駕駛29人（占57%），65歲長者20人（占39%），行人11人（占22%），18到24歲年輕族群8人，酒駕事故4人，自行車2人。

和105年A1+A2類車禍相較，長者死傷的交通事故增加21%，車禍以老人家過馬路時發生居多。人口逐漸高齡化，老人的視力、反應、認知能力衰退，考量車禍發生時段多集中在早晨和傍晚，將加強上下班時間的交管護老，也建議提醒家中長輩外出時穿著顯明顏色的外衣。

另外，自行車運動盛行，但肇事率也跟著攀升，死傷的交通事故增加20%；提醒車友遵守交通規則，保護自身安全，警方也會加強宣導和取締違規。

警方分析車禍主要肇因，前5名依序是未注意車前狀況14件最多，其次是超速失控5件，未依規定讓車及酒醉（後）駕車失控都是4件，闖紅燈等違反號誌管制或指揮3件；其中，未注意車前狀況肇因，自撞、自摔6件比例偏高，研判可能是未專心駕駛、不熟悉路況、夜間視線較差或是危險駕駛等因素造成，值得留意。

警察局表示，A1類車禍以發生地點來看，往來新埔鎮和湖口鄉的新湖路（117號縣道）段有3件，比例偏高；新湖路為新竹工業區的通勤要道，為連續上（下）坡彎道，尖峰時段車多。另外，新埔鎮文山路（118號線道）雖然筆直寬敞，但也發生2起死亡車禍。

新埔鎮文山路（118號線道）雖然筆直寬敞，但去年發生兩起死亡車禍，其中有長輩過馬路時遭來車踫撞。（記者廖雪茹攝）