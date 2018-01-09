坦承賣凶宅賠償和解 夏于喬父獲高院判緩刑

2018-01-09 10:19

〔記者楊國文／台北報導〕女藝人夏于喬父夏世紘被控隱匿與人合購新北市凶宅訊息，轉手翻倍賺，一審被依詐欺罪重判1年2月，高等法院審理時，夏世紘坦承涉賣凶宅詐騙買家陳姓女子，並與對方和解，高院今輕判，改判他一年徒刑、緩刑三年，須支付陳女140萬元，全案確定。

2011年，吳姓男子的妻子在住處自殺，2013年吳男因無力再繳貸款，只好請姪女到「台灣凶宅網」PO文，表示有燒炭自殺凶宅要出售，夏世紘得知後找陳男合作，由陳男出面以200萬元購屋，夏世紘出資195萬、陳男5萬，利潤一人一半。

雙方簽約時，吳男擔心對方未來轉售時隱瞞，會害他負擔責任，堅持在契約書上載明：「本屋無海砂、輻射情形，惟有非自然死亡情事為買方認知同意買購。」但陳男要求不要寫，或另簽一份沒註明是凶宅的契約書，但被吳男拒絕。也由於合約上註明凶宅，夏、陳兩人無法向銀行取得貸款，簽約後由陳先向夏拿20萬元給吳男，再向民間金主借貸330萬，部份做為購屋用，部份留著自用。

此凶宅最後以400萬元轉賣給陳姓女子，陳女經鄰居告知，得知是凶宅因而提告。夏堅稱不知房子是凶宅，也沒有跟陳男一起投資，一審遭依詐欺罪判1年2月。夏不服判決，提出上訴。

高院審理時，夏原本否認詐欺，但最後一次辯論庭時，夏承認隱匿凶宅一事，但強調已和告訴人和解，請求判緩刑。