水電工帶槍逃 特警查獲2槍9彈

2018-01-09 09:05

〔記者黃良傑／高雄報導〕李姓水電工去年底曾開車逃給保大特警追，逃到某大樓地下室下車逃逸，雖仍被警方攔截，但車上未查獲違禁品，今凌晨再狹路相逢，還是跑給特警追，警方攔查發現車內藏2把改造手槍、子彈9顆，當場逮捕李嫌和同車王嫌。

保大特勤中隊警員張志聖、李駿逸凌晨0時巡邏時，在苓雅區新光路與自強路口，發現白色自小客車疾速經過巡邏車旁，警方尾隨至新光路126號，該車為逃避警方攔查，急於進入日租大樓地下停車場，但遭收費柵欄攔下，正當該車準備拿取停車卡時被特警攔下，並發現副駕駛座王男（36歲）臀部下疑有物品。

警方不敢大意，喝令駕駛李男（43歲）下車受檢，果然發現有仿金牛座FNX-9型改造手槍1支子彈6顆，另於副駕駛座位下又查獲仿金牛座JP915型改造手槍1支子彈3顆，經查2嫌都有許多前科，全案帶回偵辦。

警方調查，李嫌（43歲，毒品、殺人未遂等前科，水電工）、王嫌（36歲，槍砲、強盜及毒品等前科，無業）兩人，李嫌曾於去年12月底，在同樣地點遭同網攔查不停，車子開至地下室後2人下車逃逸，當時只攔到李嫌，另1同夥逃逸未果，當時李嫌身上並無攜帶違禁品，盤查後當場讓他離開，今天再攔下李嫌便無所遁行，真是賊星該敗。

李嫌供稱2把槍彈全是他所有，去年12月間在三多與成功路口附近遊藝場內，由一名不知名男子兜售後，分別以1把新台幣2萬5000元購得，純粹是自己收藏把玩及自衛用，原本均擺放於副駕駛座位下，因王嫌好奇拿起其中1支把玩，遭警攔下一時緊張順勢藏於臀部下，全案依槍砲彈藥刀械管制條例移送李嫌法辦。