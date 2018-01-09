國道清晨車禍 統聯司機夾死車內

拖板車疑打滑，撞上內側護欄，釀成1死4傷的車禍。（記者黃文瑜翻攝）

2018-01-09 08:55

〔記者黃文瑜／台南報導〕今天清晨4點多，國道中山高北上310公里處，台南安定路段發生一起1死4傷的車禍，一輛拖板車疑因打滑，後方統聯客運、轎車閃避不及直接撞上，統聯邱姓司機傷重不幸夾死車內，統聯車內1名乘客及轎車內2名乘客、拖板車司機分別受到輕傷送醫，詳細肇事原因，仍待警方釐清。

警消人員獲報後派遣安定、善化、南科、佳里等消防分隊協助脫困，警方初步調查，拖板車疑因打滑失控，突然剎車之後，後方統聯客運、轎車疑天雨路滑，又未保持安全距離，閃避不及撞上，統聯30歲司機頭骨破裂已明顯沒有生命跡象。

統聯車上一名30多歲男姓乘客及拖板車司機受輕傷、自小客駕駛62歲男姓駕駛則頸部疼痛，58歲女姓乘客胸悶，受傷4人都送往麻豆新樓醫院，警方表示，駕駛人經醫院抽血檢測，當事人酒測值均未有飲酒反應。

清晨5時50分初步排除內線通行，於7時5分清理完畢全線開放通車，國道四隊新營分隊小隊長陳正書表示，最近連續下雨天，路面潮濕濕滑，車輛胎紋不足，容易影響剎車系數，建議駕駛人上路前，檢查胎紋、並且減數慢行、保持安全距離，避免憾事。