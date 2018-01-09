大七自撞紐澤西護欄 雲林治平角頭被夾死

車輛直接紐澤西護欄，變成一堆廢鐵。（記者詹士弘攝）

2018-01-09 07:37

〔即時新聞／綜合報導〕昨晚11點多，雲林縣斗六石榴班橋發生一起死亡車禍，一輛BMW750轎車從林內往斗六行駛，在過橋時撞上分隔車道的紐澤西護欄，車輛頓時扭曲變形，零件四散，成為一堆廢鐵，男姓駕駛被救出時已無生命跡象，送醫不治。警方調查車籍資料，發現死者為雲林地區角頭蔡文賢（綽號九支）。

本報報導，石榴班橋近日在整修橋面，斗六往林內方向的兩線車道封閉，林內往斗六方向的車道以紐澤西護欄暫時分隔，晚上施工單位有點亮警示燈。肇事車輛疑因深夜下雨，視線不良，直接撞上水泥護欄，雖開的是BMW750，但撞擊力道極強。

綜合媒體報導，車禍發生後，駕駛當場夾在車內，救護車將已無生命跡象的大七駕駛送醫搶救，仍回天乏術。事後警方根據車籍資料，查出死者為曾被列為治平對象的58歲地方角頭蔡文賢，警方透露，蔡曾涉及販賣槍枝及暴力討債等案件遭逮捕。

另據《蘋果日報》報導，消防隊到場時，駕駛噴出車外，已經身亡。

這起事故在當地引發熱烈討論，不少網友都說「真的很危險，一閃神可能就撞了」、「好嚴重」、「戰神撞成那樣是開多快？」（10：27更新）