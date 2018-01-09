客運撞死單車翁 法官：司機「猝不及防」判無罪

2018-01-09 00:15

〔記者李立法／屏東報導〕4年前一起國光號客運與單車老翁車禍致死案，檢方認為超速的國光號司機有疏失，依業務過失致死罪起訴，法官審理後，根據雙方相對位置，引用計算過的科學數據，認為國光號司機是猝不及防，縱然超速，也和老翁的死亡沒有因果關係，判司機無罪，可上訴。

該起車禍發生在103年12月8日早上9點半左右，38歲的國光號蔡姓駕駛以時速約55公里速度往屏東市區方向，行駛在屏東市民生路內車道，在接近民生路7巷口路段時，撞上同向從民生路外側車道騎單車左轉欲穿越馬路進入巷口的75歲李姓老翁，導致李翁傷重住院延至104年4月22日晚間不治。

檢方認為，發生車禍路段速限為50公里，蔡姓司機明顯超速，而且在行經無號誌的交岔路口時理應減速慢行，以作隨時停車之準備，但蔡男卻疏於注意車前狀況，並減速慢行，應對李翁的死亡負起過失責任，依法起訴。

公路總局車輛行車事故鑑定報告，指李翁從慢車道變換車道違規左轉，未讓左側直行車先行又未注意安全距離，為肇事原因，蔡姓司機無肇事因素，惟超速行駛，有違規定。

屏東地院法官根據肇事國光號上行車記錄，認為李翁突然從外車道切進內車道，雙方相對距離為10.1公尺，國光號車速55公里，根據交通部所附「汽車煞車距離、行車速度及道路摩擦係數對照表」，就算蔡男時速50公里，當時的煞停反應距離至少也要11.5公尺以上，蔡男雖超速違反道安規則，但即使未超速，仍無法避免與李翁發生撞擊，固認定李翁死亡結果與蔡男超速行為不具相當因果關係，應予蔡男無罪諭知。