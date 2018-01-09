獨家》打臉酒駕零容忍？酒測值0.26 法官接連判無罪

2018-01-09 00:00

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣洪姓及何姓男子涉嫌酒駕，呼氣酒測值都是0.26毫克，法官認為酒測儀器會有誤差，有可能未達0.25毫克法定刑罰標準，均判無罪，諷刺的是洪男2度酒駕，何男第3度酒駕被查獲，判決結果被質疑打臉「酒駕零容忍」。

2案被告均有公共危險前科，44歲洪姓男子、81歲何姓老翁，去年底分別在宜蘭縣內酒駕，遇上警方攔檢，呼氣酒測值每公升0.26毫克，被警方移送法辦，檢察官偵結起訴，宜蘭地方法院最近無罪審結，檢方不服判決已上訴；宜蘭地院回應，基於審判獨立原則，尊重承審法官的見解。

判決書指出，宜蘭縣警局使用的呼氣酒精測試器所附技術規範規定，酒精濃度小於每公升0.4毫克時，檢查公差（允許誤差範圍）是正負0.03毫克，換言之，駕駛人被測得0.25毫克，實際酒測值可能介於0.22到0.28毫克，洪男及何男測試值0.26毫克，有可能未達刑罰標準。

承審法官認為，洪男、何男接受警方呼氣酒精測試結果，扣除可能存在的檢查公差後，不能排除2人在騎車、開車時的呼氣酒精濃度，未達0.25毫克刑罰標準，依照「罪證有疑、利於被告」證據法則，做出無罪判決。

去年10月，台南也有類似判例，陳姓男子酒後騎車被攔查，酒測值0.26毫克，台南地院認為只超標0.01毫克，酒測儀器可能有誤差，判陳男無罪，當時招致嚴厲批評。宜蘭地院現在接續做出無罪判決，2名被告還有酒駕前科，因此更添爭議。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆