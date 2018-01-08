不同款車鑰匙竟能共通 男子騎錯4天車 無奈吃官司

2018-01-08 22:38

〔記者黃文瑜／台南報導〕一名60歲的男子，日前在新市火車站將公司的公用車騎回家，今日早上卻被警方逮補，表示他騎贓車，但男子卻一臉狐疑，後來才發現他在火車站騎錯車，因公用車與他騎走的那輛車，雖然品牌不同，但車牌末三碼數字及機車的顏色都相同，也同為125cc的重型機車，鑰匙插進去就能發動，因此不疑有他，一連騎錯車4天，最後車主報案，他才發現弄錯了，雖然騎錯機車惹上官司相當無奈，警方也對這種烏龍表示同情，但仍將他依竊盜罪移送法辦。

魏姓嫌犯沒有任何前科，目前擔任各醫院委外乳房攝影巡迴車駕駛，他向警方供稱，因外出搭火車回新市站，同事將公司的重機車停放於火車站旁停車場，並將鑰匙交給他，還告訴魏嫌，該車老舊是深藍色125cc重型機車，及車牌末三碼，未說明車子的廠牌，因未見過機車，4日到停車場時，看見許多機車，魏嫌依照同事說的「機車特徵」，找到一台光陽老機車，車牌數字、顏色和同事說得都相同，把鑰匙插了也能發動就直接騎走。

林姓被害人4日回到新市火車站要取車，竟找不到車子，焦急到新市分駐所報案請求警方協尋，警方連日調閱監視器定位，發現林男的車子一直在新市區各街道活動，絲毫沒有避諱或做任何變造，因此在執行巡邏勤務時也特別注意，今日上午發現魏嫌又把「贓車」騎上路，當場將他逮補。

「都騎4天了」，魏男一臉莫名其妙狀，到警局才想起自己到公司時，同事見他的車輛怪怪的，「公司車是山葉，不是光陽」，但當時沒放在心上，理直氣壯的覺得「不是這台鑰匙怎麼能用？」繼續把車子當做上下班的代步車，還載老婆一同上街，想不到竟然有這麼巧的事，機車鑰匙可互用，對此感到很懊惱也很無奈，最後被依竊盜罪移送法辦。