1/8 今彩539頭獎開出1注！威力彩頭獎、貳獎都摃龜

2018-01-08 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月21日）開獎的第1070000003期威力彩，頭獎摃龜；第107000007期今彩539，頭獎開出1注，可得800萬元，由高雄市小港區漢民路202號的「豐鑫彩券行」開出。

威力彩第1070000003期中獎號碼為：「第一區：03、06、11、26、31、38。第二區：06」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共5注獲得，每注可得15萬元；肆獎共41注獲得，每注可得2萬元；伍獎共185注獲得，每注可得4000元；陸獎共1443注獲得，每注可得800元；柒獎共2355注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬1944注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7197注中獎，每注可得100元；普獎共萬注中獎，每注可得100元。

38樂合彩第1070000003期中獎號碼為「03、06、11、26、31、38」，五合開出1注，可得115萬元；四合共12注獲得，每注可得6萬7500元；三合共113注獲得，每注可得5750元；二合共2002注獲得，每注可得750元。

今彩539第107000007期中獎號碼為「02、22、28、32、34」，頭獎開出1注，每注可得800萬元；貳獎共212注獲得，每注可得2萬元；參獎共7388注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬6966注獲得，每注可獲得50元。

39樂合彩第107000007期中獎號碼為「02、22、28、32、34」，四合摃龜；三合共368注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9862注中獎，每注可得1125元。

第107000007期3星彩中獎號碼為「066」，正彩共22注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000007期4星彩中獎號碼為「7022」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」