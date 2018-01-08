貨櫃船靠港竟撞倒橋式起重機 理貨員受傷獲救

基隆港東１１碼頭的橋式起重機被梅爾斯貨櫃輪一撞，整個倒塌，壓毀周邊數十個貨櫃。（記者俞肇福攝）

2018-01-08 22:55

首次上稿 20:07

更新時間 22:55

〔記者俞肇福／基隆報導〕1萬8300噸的德國籍貨櫃輪梅爾斯號（HANSA MEERSBURG）今晚6點55分靠泊基隆港煞停不住，直撞東11碼頭，撞倒造價2億元的橋式起重機，轟天巨響嚇壞了碼頭邊的作業人員，造成陳姓理貨員擦傷，幸無生命危險，這是基隆港貨櫃碼頭成立以來，橋式起重機首次被船撞倒毀損的首例意外。

這艘貨櫃輪撞倒橋式起重機時，幸好橋式起重機尚未展開吊掛貨櫃作業，所以吊車上沒人，只有起重機周邊有陳姓理貨員，被貨櫃碰撞後有皮肉擦傷，送醫救治。

梅爾斯號貨櫃輪撞上基隆港東11碼頭，將碼頭撞出大洞、撞倒橋式起重機，傳出轟天巨響，嚇壞在碼頭的工作人員，連遠在500公尺外的中正路上機車騎士也能聽到巨響。

聯興國際物流股份有限公司董事王進興表示，被撞倒的橋式起重機造價2億元，被梅爾斯號貨櫃輪船艏撞擊後已無法使用，現場貨櫃粗估超過50個20呎貨櫃受損，財物損失無法估計；東11碼頭也被貨櫃輪撞出長、寬各3公尺、深2.8公尺的大洞，至於梅爾斯號貨櫃輪的船首凹陷，但尚未有進水現象。

意外事故發生後，基隆港務分公司與警察趕緊將現場封鎖、警戒，並以攔油索圍佈船舶四周，避免發生漏油污染；至於碼頭破損、貨櫃被壓毀、起重機全毀，相關損失將請專業人員評估後，由貨輪公司負責理賠；梅爾斯號貨櫃輪的肇事責任歸屬，由海事調查小組展開調查，在調查完成以前，梅爾斯號貨櫃輪不准離港。