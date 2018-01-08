退貨雞爪貼不實合格標籤 大成電宰廠組長起訴

2018-01-08 13:52

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕31歲胡姓男子在知名雞肉大廠大成長城公司任職，於公司承租、位於桃園市大園區的電宰廠擔認組長，負責屠宰雞隻作業及販售等業務，去年7月1日一批冷凍雞爪遭退貨，胡男未依照法規流程，擅自要工人更改雞爪包裝，並貼上7月3日當天的屠宰衛生檢查合格標誌，偽造成7月3日才屠宰的產品，行政院農委會動植物防疫檢疫局於7月14日突檢時，在工廠內查到這批冷凍雞爪，共40籃、600公斤全數封存，胡男被函送偵辦，桃園地檢署檢察官偵結依「刑法」對商品為虛偽標記與販賣陳列輸入該商品罪嫌起訴。

農委會防檢局委託中央畜產會，指派有屠宰衛生檢查人員進駐國內合法電宰廠，依規定屠宰場每天屠宰的家禽處，須經衛生檢查人員檢查合格後，才能在包裝區打印屠宰日期、貼上合格標籤；如果肉品需要更改包裝，要先盤點數量並申請換貼新的合格標籤，但日期仍須打印最初的屠宰日期。

起訴指出，胡男領取7月1日遭退貨的冷凍雞爪後，於3日邀工人更改包裝，並貼上當天的屠宰合格標籤，偽裝成3日屠宰並檢查合格的肉品，所幸這批肉品及時被突檢攔截。

胡男在偵查中供稱，他在2016年4月轉任雞肉生產業務並擔任組長，這是他第一次碰上退貨改包裝的事，換貼的合格標籤也是他拿給工人的，是「疏忽」所致；但胡男也坦承，在領取退貨的冷凍雞爪時，知道這批貨是6月29日屠宰，他確實沒有依照程序重新取得6月29日的合格標籤。

電宰廠廠長則證稱，胡男擔任組長至今共處理5件退貨；2015年6月有4件、2016年7月1件，非胡男所言「第一次」。

檢方認為，胡男明知退貨冷凍雞爪是6月29日屠宰，也知道更改包裝的流程，「疏忽」之詞為卸責、不足採信。