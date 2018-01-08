惡質4車手遭重判 最重8年半

2018-01-08 13:39

〔記者黃建華／高雄報導〕誰說台灣是詐欺天堂！高雄地院近日審理一宗詐欺集團「車手」案，就將4名冒充台北地檢署檢察官的「車手」都從重科刑，其中，車手頭康育豪遭重判8年6月，自稱負責「把風」的李宗佑判刑6年，另車手江山禾判刑4年6月、李毅軒判刑3年。可上訴。

據了解，光是被本案車手所騙的5名60歲以上台灣老人，損失總額近3千萬元，王姓被害人一人就被騙1200萬元，其餘4名被害人損失，從200萬元到590萬元不等，幾乎都是老人家的畢生積蓄，相當可惡。

判決指出，康育豪、李宗佑、江山禾、李毅軒等人，自2015年12月中旬起，陸續加入以姓名年籍不詳、綽號「老爸」之成年男子為首，由臺灣及中國成員共同組成之詐騙集團。

先由該詐騙集團成員打電話冒用檢察官、警察等公務員名義，向王姓、郭姓等5名被害人佯稱：身分證件遭冒用涉嫌其他案件，或因辦案需要，需提交帳戶內款項保管云云，致王男等人陷於錯誤，提領其等帳戶內現金後，詐騙集團成員再指派康育豪、李宗佑、江山禾、李毅軒，分別至超商接收由該詐騙集團成年成員偽造的「臺北地檢署監管科收據」等偽造公文書傳真，分別持以交付王姓被害人，並向王姓等被害人收取款項，江山禾、李毅軒則分別在旁「把風」，負責監控有無警察前來及面交車手取款情形。

康等4人收取到詐騙款項後，均交由謝姓男子（傳拘無著）彙整，再按收款者、面交車手、把風車手之角色，分別給予按所收詐騙款項3%、2%、1%不等之金額作為報酬。

高雄地院合議庭認為，被告康育豪、李宗佑、江山禾、李毅軒正值青年，並非無謀生之技能，卻不思循正途賺取生活所需，卻參與詐騙集團，以假冒公務員身分行騙，詐騙本案60歲以上被害人，騙取其等信任，而將積蓄全數交付，不僅嚴重危害社會治安，損害公權力部門職務執行正確性、司法文書公信力，更令被害人畢生積蓄化為烏有，求償無門，因此依三人以上冒用公務員共同詐欺等罪分別論罪科刑，以示懲儆。

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