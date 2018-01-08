胎死腹中母胎盤剝離 家屬拉布條控婦幼醫院不友善

許姓少婦今與先生、親友到婦幼醫院門口拉布條抗議，要求醫院友善的回應。（記者王善嬿攝）

2018-01-08 13:29

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市嘉安婦幼診所今傳出醫療糾紛，家屬怒拉布條抗議！

29歲許姓少婦今由32歲林姓先生等10名親友陪同拉布條抗議說，去年她懷孕，因檢查發現胎兒臍帶繞頸，聽從嘉安診所楊醫師建議提早催生，去年11月23日開始住院待產，雖塞了子宮鬆弛劑等藥劑，產程仍延滯，醫師與家屬說明要直接催生，不料催生過程中發現胎兒沒心跳，許婦也因胎盤剝離大量出血，經緊急轉往嘉義基督教醫院開刀撿回一命，孩子則已胎死腹中。

許婦的先生痛訴，催生時太太肚子痛、嘔吐，已經察覺不對勁，曾聽醫師跟護理師說「趕快打給麻醉醫師啊，還連絡不上嗎？」事後醫院跟楊姓醫師也沒有一通電話慰問，家屬向醫院反映，只獲得診所的李姓院長說，「我們可以走醫療法」等回應，很不友善。

嘉安婦幼診所聲明稿回應，許婦去年11月24日發生不正常出血跟胎心音消失，非預期徵兆，疑是胎盤早期剝離，為避免更嚴重併發症，立即送產婦跟胎兒轉嘉基治療；去年11月到12月許婦跟親屬4度到院協調，楊醫師跟李院長都與會說明及簡訊聯繫；嘉安發言人洪敏珊補充回應，因雙方之前協調未果，請許婦跟親屬依程序向市衛生局申請調解。

市衛生局醫政科長王鳳玉說，民眾與醫院如發生醫療糾紛，走法律途徑可能勞民傷財，建議先申請醫療爭議調處，衛生局會請外縣市的醫療、法律跟第三公證人士協助雙方。