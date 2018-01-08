通緝犯毒駕昏睡路邊 見警落跑反被壓制法辦

警方查獲李姓通緝犯送辦。（記者陳文嬋翻攝）

2018-01-08 13:01

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山警方今表示，高市1名李姓通緝犯租用計程車，涉嫌毒駕精神不濟昏睡車上，警方好意上前叫醒他，意外查獲他是通緝犯，查扣毒品近300公克，警訊後除將他依毒品罪嫌送辦。

新甲所1月6日5時24分許接獲民眾報案，鳳山區新富路與新甲路口有1部計程車，開上人行道且煞車燈恆亮，警員徐湘玲、黃鉑年、潘孟俞於接獲報案後，立即前往現場處理。

警方擔憂駕駛發生意外，好意上前察看，欲開車門喚醒李姓駕駛人時，發現李男昏睡在怠速計程車上，且車內飄出一股異味，叫醒李男神情恍惚，盤查身分發現他是毒品通緝犯，從車上及身上搜出大量毒品及吸食工具。

警方表示，李男見警坦承施用毒品，並立即拔腿往外跑，所幸警方早有戒備，立即扯下李男倒地，卻造成雙方掛彩，經警方大聲喝斥，李男才停下動作，警方盤查身份後，發現李男是毒品通緝犯，徐姓女警手部、膝蓋受傷，請求線上警力支援。

警方於李男車內及身上搜出大量毒品，計有大麻25.3克、搖頭丸30.9克、一粒眠11克、海洛因5.5克、K他命26.2克、K他命咖啡包37包毛重189.3克、安非他命16.4克、毒品吸食器3只、K盤2盒、電子秤、手機4支及現金56700元。

警方表示，李男（38歲）有竊盜、毒品等前科，租用計程車1年半，坦承大前晚7時許，陸續施用海洛因、安非、K他命後，凌晨上路精神不濟，坦承持有毒品但否認販毒，供稱毒品留作自己吸食，警方懷疑李男不僅持有毒品更涉嫌販毒，警訊後將他依毒品罪嫌送辦，另開出毒駕罰單1萬5千元至9萬元，全案擴大偵辦中。

交通大隊副大隊長黃元民表示，依道路交通管理處罰條例36條1項規定，駕駛人未向警察機關辦理執業登記，即行執業，可處罰1500至3600元罰鍰；另車行違規出租計程車給非運將駕駛，將由監理所依公路法第77條開罰9千至9萬元。

黃元民指出，監理所得按其情節，吊扣其違規營業車輛牌照1至3個月，或定期停止其營業之一部或全部，並吊銷其非法營業車輛牌照，或廢止其汽車運輸業營業執照及吊銷全部營業車輛牌照，呼籲民眾守法，勿以身試法。

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