失業、斷炊仍拒紅包 警大讚她「有志氣」

林婦婉拒紅包，表示會與丈夫振作起來為家庭努力。（記者許國楨翻攝）

2018-01-08 12:50

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓婦人因夫妻長期失業又有其中兩名仍襁褓中的四名小孩要扶養，眼看寒流來襲家中已斷炊還被斷電向警方求助，警方協助向慈善機構募得物資贈予希助暫渡難關，原本還要捐助紅包但被林婦婉拒，有志氣的風骨讓警方不捨又佩服。

38歲林婦日前在第五分局四平派出所前徘徊，員警見她神情無助欲言又止請她到所內了解原委，滿臉不好意思的林婦說，因夫妻長期失業又有4個小孩要扶養，其中兩位小孩尚在襁褓中，近幾日天氣寒冷、家中斷炊急需救助，不得已才到派出所尋求協助。

警員林嘉瑩、陳俊傑等人得知見狀立刻前往林婦家中探視情況，發現婦人家中已被斷電且無剩餘糧食，在四處奔波協助下，林婦收到北屯區玄德功德會所提供的糧食補給品暫度過難關，未料當員警主動詢問是否還需其他協助，並且欲集資捐助包紅包要給林婦時遭到婉拒。

林婦表示，非常感謝員警的協助，真的是盡心盡力在保護、照顧民眾，除熱心關懷家中情況，還親自前往家中探視，並且協助提供善心人士的糧食補給品，不愧是人民褓姆，但不能再收員警所提供的紅包，會與丈夫振作起來為家庭努力。

警方對林婦如此有骨氣的行為也相當不捨與佩服，但仍協助向市府社會救助資源資訊提供申請補助，希望能解燃眉之急。