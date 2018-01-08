不爽「白狼條款」 張安樂提公投：貪污納入組織犯罪手段

統促黨提出將貪污納入組織犯罪條例。（記者鄭景議攝）

2018-01-08 12:17

〔記者鄭景議／台北報導〕針對去年12月立法院三讀通過俗稱「白狼條款」的組織犯罪條例修正草案，中華統一促進黨今上午召開記者會，提出公投提案，要將「貪汙為組織犯罪手段」增列到組織犯罪防制條例，還有增列「政黨所屬公職人員累積五人犯貪汙罪經判決有罪確定者，該政黨應廢止」到政黨法，並且當場簽署公投提案人連署。

張安樂表示，民進黨政府火速通過《政黨法》、《組織犯罪防制條例》修正案，是為了將統促黨除之而後快，但是貪汙才是台灣問題的根源，一個貪污成性的政黨，卻在修法時迴避這個焦點，所以為了找回「台灣人民的幸福」，統促黨將以全民公投為途徑，全力推動政黨法與組織犯罪防制條例的再修正。

統促黨提出的公投議題為二，一項為修正組織犯罪防制條例「為了有效防制結構性貪汙、建立清廉政治，你是否同意將結構性貪汙列為組織犯罪條例，在組織犯罪防制條例第二條增列「貪汙」為組織犯罪手段之一。」，另一項為修正政黨法第二十七條，「你是否同意在政黨法第二十七條增列『政黨所屬公職人員累積五人犯貪汙罪經判決有罪確定者』該政黨應廢止其備案」

張安樂強調，統促黨「不在乎」組織犯罪條例修正草案通過，但是修的不夠好，應該要將貪汙這一條納入，才能建立廉能政府，日後將全力讓公投提案通過，而且有信心能在半年內就達到公投草案門檻。