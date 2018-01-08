「章魚式固定」鎖住四肢 毒蟲插翅難飛哀嚎

曾員施展圖中的摔角絕技「章魚式固定」將林男四肢鎖住。（記者許國楨翻攝）

2018-01-08 11:34

〔記者許國楨／台中報導〕林姓毒蟲攜帶海洛因針筒騎車外出遇警盤查，情急下丟掉針筒拔腿狂奔企圖落跑，反應極快的第二分局警員曾志忠見狀立刻衝上前撲向林男，並施展自行研究的獨門摔角絕技「章魚式固定」鎖住林男四肢，林男因動彈不得當場哀嚎乖乖投降認栽！

任職該分局永興派出所的曾員從警多年，緝捕罪犯時常遇到查捕對象掙扎、不配合情形，而柔道、擒拿術對警察來說已屬基本技能，如何精進體技能力更是第一線基層員警不可忽視課題，為此他平時便常利用網路或其他媒介學習各種體技技能，除了提高查緝效率，更能保護自身與同事安全，現在也確實派上用場，覺得非常值得。

警方指出，曾員與同事陳伸興當天巡邏行經北區梅亭街及大德街口，見騎車的41歲林男紅燈右轉上前攔查，經以警用電腦查詢得知林男為治安顧慮人口且有毒品前科詢問是否仍施用毒品？林男見警方不死心主動讓員警搜查機車，想讓警方相信他的說詞，果然在車內一無所獲。

但辦案經驗豐富的曾員認為，林男如此爽快讓警方搜車可能是在「聲東擊西」，轉而詢問林男身上是否攜毒？林男先是愣了一下言語開始結巴，雙手更是不停發抖，隨即趁員警接聽無線電時，突然從領口抽出一支像筆的物體丟擲在地並開始狂奔。

反應極快的林員立刻衝上前撲向林男，並施展摔角絕技「章魚式固定」將林男四肢鎖住，林男因動彈不得乖乖投降認栽，陳員同時在林男丟擲物品處地上找到一支藏有海洛因粉末的針筒，讓林男百口莫辯，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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