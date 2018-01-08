W飯店女模命案 洪聖晏民庭耍嘴皮這樣辯..

2018-01-08 11:20

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院刑事庭審理「W飯店郭姓女模命案」，認定「土豪哥」朱家龍、友人蔡逸學、洪聖晏3人辦毒趴，去年6月30日依「藥事法」轉讓偽藥、禁藥致死罪判朱、蔡各10年徒刑，而企圖誤導警方辦案的洪，因犯後態度最差，獲判最重10年6月刑期，全案上訴二審中。

至於3人與飯店業者及7名疏失員工遭連帶求償2807萬7202元部分，原告律師上午出庭時強調，「被告3人行為屬間接故意」且「飯店及其員工未盡責報警或求救」，均須負起賠償責任；但洪不改其在刑事審理時耍嘴皮風格辯稱，死者「可能吸食自己帶毒品而死」，企圖卸責。

原告律師稍早提到，刑事一審雖認定朱等人屬過失致死，不過民事求償時「我們仍主張被告行為屬間接故意」；他說，朱等人當時明知小模處於神智不清狀態，竟還不停止、持續給藥，屬「間接」犯行，再者，刑事審理時已函詢法醫研究所得知，小模因朱等人提供多種毒品供吸食，導致加成效果進而引發多種毒品中毒身亡。

輪到被告答辯時，由在押但今未到庭的朱男律師率先抗辯「否認刑事認定有罪」，另主張，原告在本案程序上具不合法情形，請法官予以審酌。

換到今被提訊出庭的洪時，不改飾詞狡辯個性提醒庭上審酌，小模自己攜帶毒品到場，因此無法排除「她實際上有可能吸食自己攜帶毒品而死」，此外，他也自認在民事賠償責任上「沒有到這麼多」；接話的蔡則僅說「如洪所述。」

聽畢被告答辯的原告律師隨反駁表示，依據刑事全部筆錄可知，本案僅洪與另名被告江哲瑋供稱「小模自己有帶毒品」，但兩人均為刑事被告，極大可能是為推卸責任而說，請求法官不予採信；且根據刑事案件其他證人供詞可知，「小模未食用自己攜帶的毒品」，更何況「我們否認小模有帶毒品。」

法官聽畢雙方陳述後未表意見，但要求原告律師庭後向當事人確認所需贍養費之計算方式並陳報，另要求朱的律師陳報刑事案件目前聲請調查證據為何，庭末諭知全案今年3月12日上午再開。至於本案刑事二審則定明天再度開庭。