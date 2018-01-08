3毒友相聚開車露餡 頻換車道被攔GG了

3名毒友相聚開車露餡，開車頻壓線、換道，吸引警方注意攔查取出起出45.2公克海洛因。（記者黃良傑翻攝）

2018-01-08 10:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕毒友相聚開車，卻因駕駛潘姓毒犯不時變換車道，引起鼓山巡邏員警注意，攔車盤查，先在乘客蕭男的口袋查獲毒品，又在車內發現毒品，共起出45.2公克海洛因，潘、蕭、何姓3男坦承持毒。

鼓山警分局今指出，潘男（38歲）駕駛女友的自小客車，搭載蕭姓（54歲）、何姓（45歲）友人，3人均有毒品前科，車昨行駛於博愛二路時，竟屢屢跨越兩車道行駛，不時變換車道，引起後方警車注意，開上前攔停盤查。

乘客前座上的蕭姓男子面對員警盤查，顯得格外緊張與不耐，警方察覺有異，果然在他的口袋內起獲毒品，進一步搜看車內，再起獲另3包毒品，3個人都坦承持有毒品。

車內有潘姓、蕭姓、何姓男子3人，他們表示準備前往餐廳用餐，警方發現3人神情緊張，卻疑似故作鎮定，經查3人都有毒品前科，經蕭男同意後，員警拍打其口袋時，發現疑似藏有毒品，進一步追問後，蕭嫌坦承持有海洛因1公克。

警方進一步搜索，又在潘嫌口袋起獲0.2公克海洛因，並在後座查獲2包海洛因，共重44公克，何男也坦承共同持有毒品。

3人供稱，因吸毒後上班會比較有精神，不料卻一吸成癮，十分懊悔，全案依毒品危害防制條例移送偵辦。

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