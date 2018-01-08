女會計騙公司錢 量刑未獲原諒判囚

2018-01-08 10:35

［記者楊政郡／台中報導］36歲黃女在「林森拉娜時尚」系列6家公司，擔任會計及出納，100年底至104年中以繳納勞保費、健保費及勞退金為藉口，利用長官信任重複請款而詐取526萬餘元，供已花用，104年8月把公司當月要繳納水電費、房租、自來水費及貸款等15萬餘元也侵占入己，台中地院法官判處1年10月有期徒刑，及得易科罰金刑6月，不法所得352萬餘元沒入或追徵。

此案在法院判決前，黃女已陸續清償189萬餘元，但仍未護得負責人原諒，朱姓負責人說，此案犯罪時間甚久，她一度拿房屋貸款應急，104年8月18日前她都沒想過要提告，因為大家都是朋友，希望她把錢吐出來、能私了就好，可是沒想到被告找黑道來找她，這段期間被告父親還提告恐嚇，朱某還被判恐嚇罪3月，這幾年已經嚴重影響告訴人生計，不願意原諒她。

判決書指出，黃女100年11月間起擔任群慧菁華公司（後改名為林森時尚公司）及林森拉娜、天呈國際、慧美精品、林森精品、太平林森拉娜等公司之會計及出納。卻「飼老鼠咬布袋」！竟然利用直屬朱姓長官（楊姓負責人之妻）的信任，每月繳交員工健保費、勞保費、勞退金等，竟不時重複請款，中飽私囊，這3項費用重複請款數額達526萬餘元，都被黃女花用殆盡。

而在104年8月連公司用來要繳納水電費、房租、自來水費及貸款等15萬餘元也侵占入己，當月楊姓負責人夫妻對帳才發現有異。被告到案坦承不諱，進入審理期間黃女陸續還款，判決前清償189萬餘元。