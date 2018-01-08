婦領10萬 男飛車搶包、2小時被逮

警方逮獲林男送辦。（記者陳文嬋翻攝）

2018-01-08 09:25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市警方今表示，高市1名林姓男子見吳婦於銀行ATM領錢，竟騎車逼近側面飛車搶包，得手10萬元後逃逸，警方以車追人，2小時逮人送辦。

警方調查，吳姓婦人（58歲）昨天上午11時40分許，開車前往鳳山區台灣銀行五甲分行ATM，領取現金10萬元放入皮包，走至對面停放汽車處，突遭1名男子騎乘重機車，由後方趁婦人不備之際，從側面搶走婦人的手提包包。

警方指出，婦人驚愕情急之下，立即狂追歹徒2個巷口，並大喊「有人搶劫」，可惜仍無法追上歹徒，驚恐不已的吳姓婦人，立即至南成所報案，損失手機、現金10萬元、信用卡、身分證等。

警方接獲報案後，偵查隊與南成所立即成立專案小組，調閱相關路口監視器，將相關畫面提供吳婦查看並指認，鎖定林男（36歲）涉嫌重大，戴藍色安全帽、著淺色帽T恤與黑色短褲。

警力以車追人，地毯式搜索中崙社區，直至下午1時40分發現作案車輛，埋伏中崙二路巷弄，趁林男出現一擁而上，立即上前逮人並壓制，林男坦承犯行不諱。

警方說，林男供稱吳婦皮包被棄置於中崙路與中崙橫巷水溝，現金則拿去還錢，警方查扣身上現金數千元及作案車輛，警訊後將林男依搶奪罪嫌移請高雄地檢偵辦。

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