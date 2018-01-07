為了扶養費 這對父子交手近10年

2018-01-07 21:41

〔記者王定傳／新北報導〕劉姓男子從97年開始，提聲請要當兒子的醫生給扶養費，法院99年間判劉子按月給1萬2千元至105年，劉男認為太少，前年又一口氣要每月5萬扶養費，雙方交手近10年，劉男都吞敗績，劉子反嗆他無法承受「不孝為大」壓力，若他死了父親一毛都沒有；新北地院法官也認為，劉男兒女都有給扶養費，夠他用裁定駁回。

據查，這對父子從96年起開始過招，當年劉子進入醫界，隔年，劉男就向法院提聲請，要求兒子每月給6萬扶養費，但因他有房屋、股票、租金收入等財產，能維持生活，依法不得請求扶養，劉父因而撤回告訴。

後來，劉男賣掉股票、把房產移給女兒後出招，指控兒子與前妻拐光他的財產，又不負責，要求給每月3萬扶養費。劉子喊冤說，他為了孝順父親，被迫重考醫學院，父親有資力進出股市，卻不給學費，導致他須以助學貸款方式完成學業，期間生活費等都是母親負擔，父親卻不斷檢舉，害他差點無法獲得教育補助。

法官認為，劉男股票只賣20萬還算合理，但房產是移給女兒，不算買賣，審酌劉男也只有這間房產加少許存款，要劉子給付每月給1萬2千元扶養金至105年9月底。

劉男獲勝後，接連出招，如聲請強制執行，101年又提聲請增加扶養金至2萬元、104年以這些年都是女兒扶養他，要求兒子給女兒代墊的扶養費、前年間，換劉男女兒要求弟弟返還代墊的扶養費，但通通吞敗。

劉男前年間又以向女兒租屋，欠租金100多萬，要兒子負擔，且從105年10月起要增加到5萬元，到他死亡止，劉子反嗆，面臨無止境的扶養官司，無法承受「不孝為大」沉重壓力，若他死了父親一毛都沒有；法官判斷，劉男兒女都有給扶養費，加一加超過4萬，已超過新北市105年平均每人每月支出水平，不准！