假藉神明誆少女遇死劫 渣男涉性侵被起訴

2018-01-07 14:09

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名22歲何姓男子自稱是中壇元帥的乩身，在臉書上化名，騙取涉世未深的少女。去年4月，何男在網路上結識未滿14歲的小君（化名），宣稱她將遇死劫，一定要立刻作法，騙得少女到何男家中，慘遭性侵。基隆地檢署日前偵結，依強制性交罪將他起訴。

警方調查，何男在網路上化身成為黃姓男子，並宣稱自己是中壇元帥三太子的乩身，假藉神明旨意，跟小君說，她將於3日內遇到死劫，輕則重傷，重則會喪命，但是這是天機，不能跟家人透漏，要小君立刻到何男家中祭改。

小君心生畏懼，背著家人在凌晨3點搭著計程車，直奔何男家中，沒想到進到屋內，何男以作法之名，要求她脫去衣服，小君半信半疑想要離去，卻被攔下慘遭性侵。何男更以神明旨意要小君不得對外張揚，嚇得她不敢對外人訴苦。

本來充滿笑容的小君，回家之後心情沉悶，開始不太愛說話，幾天下來家人感覺不對勁，經多次詢問，拖了快一個月才知道何男竟假藉神明旨意欺負小君，馬上到警察局對他提出告訴。

「怎麼又是這個渣男！」警方接獲報案後，發現加害人竟是有多次性侵未成年少女的紀錄的何姓男子。何男都向被害少女宣稱自己有靈異體質，或自稱是神明乩身，藉此騙未成年少女到家中性侵，目前已在服刑當中，偵辦人員到監獄借提他出來偵訊。何男則向檢警承認，有跟小君發生性關係，但有經過她同意，是兩情相悅，並沒有強迫她。

檢察官認為，少女是被何男欺騙，加上用威脅的方式，才會被侵犯，已涉犯強制性交罪，依法將他起訴。