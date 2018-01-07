朋友騎太快想跟上 男騎士違規左轉遭追撞

左方為吳某汽車，右方為無辜遭波及的箱型車。（記者徐聖倫翻攝）

2018-01-07 13:43

〔記者徐聖倫／新北報導〕19歲許姓騎士6日凌晨與朋友騎機車行經新北市永和區林森、永亨路口，許某為跟上騎在前方的朋友，竟不顧交通規則違規左轉，26歲吳姓男子駕駛汽車閃避不及直接撞上，所幸許某僅全身多處擦傷未傷及要害，但禍不單行，除了與吳某碰撞，許某的機車滑向對向車道又撞上停等紅燈的轎車，許某直說「下次會乖乖兩段式左轉了！」

據了解，許某騎的是125cc的普通重型機車，而他的朋友騎的則是超過250cc的大型重機，依規定，大型重機比照汽車，道路交通管理條例允許大型重機直接左轉，但許某貪快未待轉，才造成這起車禍的發生。

許某向警表示，他當時為追上朋友，下福和橋進入永和後欲直接左轉永亨路，故從機慢車道往左切進入快車道，由於太突然，遭本就開在快車道上的吳某自後方撞上，吳某則說他真的反應不及，另無辜遭滑行中機車撞上的另一輛停等紅燈駕駛則直呼倒楣。

警方表示，3方經酒測均未有飲酒情形，將會先行對違規左轉的許某開罰900元罰鍰，後續將協調許某等3方後續賠償問題，警方也呼籲，用路人必遵守交通規則，不僅為自己，也為他人平安著想。