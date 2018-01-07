酒後斷片大鬧社區 嗆鄰：「碰一次砍一次」 醉男判關2個月

2018-01-07 12:41

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名李姓男子去年5月27日深夜，酒後在社區內大聲喧嘩，擾亂安寧，林姓鄰居報警處理。警方到場後，將李男勸離。隔沒兩小時，李男又跑出來喧嘩，還對林男嗆聲：「你以後不要在下面給我碰到，碰到一次我不但恐嚇你，還要砍你」，過程全被錄下。基隆地方法院認定，李男已觸犯恐嚇危害安全罪，判關2個月，得易科罰金。

李男到案後向警方表示，當時已經喝多了，從頭到尾都是自己在胡言亂語，喝酒後連自己講什麼都不清楚，也不認識林男，沒有要恐嚇他的意思。

林男則拿出錄影證據給法官查看，畫面一開始，就見李男對著林男說：「恐嚇，是你恐嚇我，我過去的名號不知道恐嚇多少人，你下來」，之後林男向李男大聲喊稱「你可以繼續喝，我已經報警了，巡佐等等就來了，你再繼續罵沒關係…我現在在錄影，你再繼續恐嚇我阿…」，最後李男喊了一聲說「你以後不要在下面

給我碰到，碰到一次我不但恐嚇你，還要砍你」等語。

法官認為，李男無視對其他住戶的尊重，咨意於社區內酒後大聲喧嘩，妨礙

其他住戶安寧，對於林姓鄰居制止，不僅未知警惕，反而恐嚇對方，犯後又否認犯行，雖然在審理期間有要向林男道歉，卻未見具體實現，表示誠意，故判處李男有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元。

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