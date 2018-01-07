心痛無法駕車 2警機警救命

花蓮新城警分局在路邊執行特種勤務，其中2名警員發現王姓男子駕車有異狀趨前了解，趕快叫救護車協助送醫。（新城警分局提供）

2018-01-07 12:05

〔記者王錦義／花蓮報導〕總統蔡英文昨到花蓮新城鄉東洋集團與地方小英之友會的成員會談，花蓮警方在路邊執行特種勤務，其中2名員警發現王姓男子駕車向外揮手，員警趕快趨前關切，發現王男子坐在駕駛座表情疼痛不堪，臉色已發白，警員迅速協助王男停車，並幫忙叫救護車，避免一場意外。

新城警分局指出，昨上午10點30分，天祥派出所長葛厚遠等人下山支援執行特種警衛勤務，在新城國中附近疏導交通時，看見1部自小客車慢駛來，駕駛人按喇叭伸出頭來招手求助，員警遂上前瞭解發生何事。見王姓男子坐在駕駛座眉頭緊皺，間斷性地發出呻吟聲，王男向警方說，恍如火燒心般難耐，痛得無法繼續專心開車，只好向路邊執勤的警方求助。

員警立即通報救護車趕來支援，北埔消防分隊救護車獲報後於5分鐘內趕到，將痛到身體無法伸直的王男扶進車內，由消防員張嘉桓、徐緯曄給予吸氧及心理支持，一路疾駛至慈濟醫院救護，所幸經診斷後確認是罹患膽結石，遂趕緊給予止痛醫療；而員警為讓患者王男能安心就醫，主動保管其車鑰匙，將車輛駛至路邊停放，將車鑰匙放在北埔派出所內。

新城分局長蘇保安說，天祥派出所長年在偏遠的山區執勤，所以對病患或傷者的急救，有其敏感性及同理心，這次2名天祥所員警下山支援特種勤務，卻仍能發揮山區救護的SOP，讓患者得以放心獲得最優先的救護，可為苦民所苦，視民如親，殊值表揚。

花蓮新城警分局在路邊執行特種勤務，其中2名警員發現王姓男子駕車有異狀趨前了解，趕快叫救護車協助送醫。（新城警分局提供）