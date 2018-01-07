撿獲鑰匙打開鄰房 惡狼強奪女房客初夜

2018-01-07 12:12

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名劉姓男子去年租住一棟透天厝出租套房，在樓梯間撿獲一串鑰匙，竟逐間測試，半夜打開對面19歲女學生房客的門，睡夢中驚醒的女學生喝斥「你要幹嘛？」未料，劉男色膽包天，強行捂住被害人口鼻、強脫衣褲，不顧被害人哭訴她是處女，願意給錢、拜託放過她，仍強行奪去被害女學生初夜後離去，高雄地院一審依侵占遺失物、侵入住宅性侵等罪將劉男判刑9年。可上訴。

判決指出，有竊盜前科的劉男，去年5月間承租住大寮區某透天厝隔間出租套房的4樓房間， 劉男某天在三樓梯間拾獲一串其他套房房客遺失的房門鑰匙，竟侵占入己，復持該鑰匙在各樓層房間一一測試，而確認該鑰匙為住在他對面的女房客房門鑰匙。

同年6月2日凌晨4時30分許，劉男逕以拾獲的鑰匙開啟被害女子房門，因被害人鑰匙遺失後擔心遭歹徒入侵，以其他傢俱堵房門，門鎖被打開的聲響，驚醒被害人至房門口質問「你要幹嘛?」

未料，劉男卻逕自進入房內，推倒、壓制被害女子在接近門口處的房間地板上，被害人激烈反抗、尖叫，遭劉男以手摀住口鼻，被害人因此咬傷劉男手指、掙扎，並造成牙齒斷裂，但仍遭劉男拖到床鋪邊，被害女子不斷表示願意給錢，請求劉男不要強姦他，但遭拒絕。最後仍遭劉男褪去其衣褲，被害人雖以「我還是處女 ，我不會報警，不要強暴我」等語哀求，劉男才問「可否用手指」，被害人為保全性命而勉強答應，遭劉男以手指指姦奪去初夜，並強吻、舔甲女嘴巴、胸部與私處，強制性交得逞。被害女子直到劉男逞獸慾後離開其房間後，才向林園警分局報案，始查悉上情。

案經高雄地檢署檢察官偵查起訴，高雄地院一審依侵占遺失物、判劉男罰金5千元，另入侵住宅強制性交罪判刑9年。可上訴。