男子陳屍太平溪 死因、身分待釐清

2018-01-07 11:51

〔記者王秀亭／台東報導〕兩名獨木舟愛好者今天上午首度到台東太平溪試划，在離馬蘭橋上游400公尺的岸邊，發現一名男子倒臥岸邊，警消獲報後趕抵現場，男子已無生命跡象，身體冰冷僵硬，死因及身分仍待進一步釐清。

發現民眾表示，想一探太平溪水域已計畫多時，好不容易今天成行，划到接近馬蘭橋時，赫然發現北岸疑似有人躺臥動也不動，趕緊通報警消。

警消沿著太平溪，走過層層草叢，最後在一塊隱身草叢堆裡的菜圃旁發現男子，男子上半身仰躺，下半身在水中，明顯死亡，身上並無任何身分證件，警方將進一步調查。

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