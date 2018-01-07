一手方向盤一口高粱酒 最狂酒駕男怨嘆壓力大

2018-01-07 11:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕一手方向盤，一口高粱酒？台中市警局四分局大墩派出所副所長曾一峯值勤時，攔查一輛行車不穩的自小客車，赫然發現張姓駕駛竟然一邊喝高粱酒一邊開車，近5年內已有2次酒駕紀錄的他，抱怨自己邊喝酒邊開車的原因，是他得扛房貸與養家責任，他是裝潢工，又常被上級責罵，「心內很鬱卒啦！」，酒測濃度達0.6毫克，依公共危險罪法辦。

警方是在上月11日深夜，於南屯區大墩路與大墩二街口，見48歲張男行車速度忽快忽慢而攔查，張男車內酒氣瀰漫，員警定睛一看，赫然發現排檔桿杯架上擺了一杯38度（38％）高粱酒，張男居然單手握方向盤，另一手拿著酒杯喝高粱酒，酒駕事實罪證確鑿，酒測值高達0.6毫克。

張男被盤查時，一度支吾其詞，但全身散發的酒味卻難以遮掩，張男才坦承自己酒駕，他宣稱，生活的壓力很大，妻子身體欠佳，擔任裝潢工人的他，一肩扛起養家責任，得支付房貸與生活費，且工作又不盡如意，常被長官責罵，壓力大到讓他喘不過氣來，每次想到生活不如意之處，就藉著酒精來宣洩心中的「鬱卒」，才會隨身攜帶高粱酒飲用。

不過，員警卻認為，除非是富二代，否則每人多少都會有養家或背負房貸責任，這並非酒駕的藉口，如果真為家人著想，就不應該酒駕，且張男在近年已有2次酒駕紀錄，這次是第3次，張男也紅著臉說：「我下次不敢了」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

相關影音