員警雨夜奔波 考生孝子淚接失智老父

2018-01-07 11:10

〔記者黃建華／高雄報導〕前夜，高雄市下了一場傾盆大雨，為這個週末增添了一絲涼意，但對準備參加國家初等考試的考生曾先生而言，天氣越是陰冷，越是讓他心急如焚；失智的老父原來在他赴考前一日走失失溫路倒被送醫，還好警方及時幫忙找回父親下落，才讓她如釋重負。

曾先生是今年國家初等考試的考生，為了在6日登場的公務員考試中脫穎而出下了不少功夫，未料，考前一天，家中失智的75歲老父親突然走失，讓曾男在大街小巷疲於奔命，為的是在天黑前將年邁的父親找回來。

不過，前晚雨勢越下越大，曾先生急得像熱鍋上的螞蟻，只好到中正三路派出所尋求協助。

寒冷的低溫，加上猛烈的雨勢，讓新興分局中正三路派出所的員警絲毫不敢大意，巡佐王勝輝帶領警員游皓仁在曾先生住宅附近過濾數十隻監視器，終於發現曾老先生是搭計程車出門，員警漏夜追查計程車去向，終於在昨（6）日凌晨1時許於高雄醫學院找到倒在路旁差點失溫而被送醫的曾老先生，好在經醫院治療後已無大礙，讓曾家家人與警方都鬆了一口氣。

在考試登場前順利尋回父親，曾先生喜極而泣表示，終於可以安心赴考場，中正三路派出所也預祝曾先生金榜題名。所長王宗明表示，雨夜中尋人本屬不易，幸好沿路超商及民眾提供監視器畫面、再加上街坊鄰里熱心指認，讓曾老先生平安獲救，相信這分溫情一定可以讓曾先生在考場上帶來莫大鼓勵，他也藉此呼籲，家中若有年長或失智老人，可向社會局申請愛心手鍊，多加一重對長輩的保障。

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