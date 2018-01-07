7旬翁偷飯糰充飢 警員感嘆塞錢還是得逮捕他

2018-01-07 00:31

〔記者王捷／台南報導〕70歲的林姓獨居翁，一個月靠4000元的老人年金過活，因為生活拮据他曾到超商偷走電池、麵包，有好心的警察看不下去，告訴林翁，如果沒錢吃飯，可以來找他，但林翁還是因為飢餓難耐，連5天到超商偷5個飯糰，超商不願與林翁和解，林翁被判8000元罰金，這次警方到他家拘提，問到為何又行竊？林翁自稱不想向人伸手乞討，警員感嘆之餘，私下塞了1000元並逮捕林翁。

警方指出，3年前林翁開始犯案，每次都是到住家附近的超商行竊，3年來他共犯下3件竊案，3年前因為偷了電池與麵包，被判拘役20天，林翁被拘提時，還向警方拜託，能不能先讓他去領老人年金，看看能不能籌交保費，但是帳戶裡只有4000元，警方幫他找到家人，問到林翁一事，家人都不願表示任何意見。

當時林翁向警方供稱，年輕時就離家，雖然有妻子跟兒子，但沒有聯絡，不曉得家人在何方，目前棲身的舊公寓，也是朋友借他暫住，這個年紀已經無法工作，只能靠老人年金，過一天算一天。

去年，林翁又因為日子過不下去，連續5天到超商偷飯糰，一天偷走一顆，5件合併為一件竊案，當時店家不願與林翁和解，因此到了地檢署無法以緩起訴或不起訴做處分，最後林翁被判8000元罰金，可以易服拘役。

6日上午警方又到林翁家拘提，林翁拜託警察能不能等兩天，但是警方依法拒絕，但是私底下塞給林翁1000元，讓他到拘留所能好過一點。