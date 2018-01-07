想當酒店小姐被打槍 體重破百女車手「騙錢兼減肥」

謝女身材壯碩，體重破百，很快就被警方鎖定。（記者王捷翻攝）

2018-01-07 00:00

〔記者王捷／台南報導〕謝姓女子身材壯碩、體重破百，為了賺錢曾想到八大行業陪酒、接S，但屢因外型吃癟，車手頭曾姓乾哥網羅她加入車手行列，一夥7人在台中以南詐領數千萬贓款。謝女擔心被警方鎖定，加上「想減肥」，每次領款都徒步走3公里以上，獨自領了千萬贓款，月抽傭10萬元以上，今年初，警方逮捕這夥人，謝女落網後自稱雖然瘦了2公斤，但相當後悔。

父母雙亡寄人籬下 急著獨立

20歲的謝女來自破碎的家庭，高中時父母相繼去世，只能到北部親戚家寄人籬下，一滿18歲就急著要獨立，但她沒有專長、工作不好找，只能到工廠當作業員，月薪只有2萬多元，在北部生活相當辛苦。她聽朋友說，像她這樣年輕的女生，要賺大錢的唯一出路就是做八大行業，讓她下定決心轉行。

不過，謝女連試了幾間酒店經紀，都被打槍，某天她向30多歲、有詐欺前科的曾姓乾哥訴苦，希望能介紹八大行業的工作，但曾男告訴謝女，他沒有意思要笑她，但她的外型不適合當小姐，如果想賺錢，可以來當車手。

乾哥是車手團頭頭 拉她入行

謝女一聽心動了，加上曾男不時照三餐關心她，就到台中與曾男會合，曾男提供吃住，還傳授詐欺守則，鼓勵她認真「賺錢」。

謝女從曾男口中得知，現在警方盯車手盯得很緊，最好能走路領取贓款，起初謝女覺得很辛苦，但曾男跟他說，「賺錢兼減肥」，天下沒有這麼好的工作，等到存了一筆大，退休瘦身後還可轉戰八大行業。

徒步盜領躲避追緝 業績千萬

警方調查，曾男為首的詐欺車手團，詐領蹤跡遍及台中以南縣市，從去年11月開始已得手數千萬，尤其謝女的「業績最好」，一人就領了超過1000萬，抽傭10萬多元，多個警察單位都已鎖定她，但是由於這夥人都靠步行犯案，讓警方一度陷入瓶頸。

瘦兩公斤淪詐欺犯 賠不完了

所幸台南市監視器密度高，曾男一行人陸續落網，謝女遭收押，她向警方哭訴，再也不敢犯案，雖然瘦了2公斤，但是很後悔，未來謝女不僅要面對詐欺刑責，還要賠償受害者損失的1000多萬元。