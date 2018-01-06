1/6 今彩539頭獎開出3注！大福彩、大福獎摃龜

2018-01-06 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月6日）開獎的第107000002期大福彩，頭獎摃龜；第107000006期今彩539，頭獎開出3注，每注可得獎金800萬，由桃園市蘆竹區瓦窯里南山路一段89之2號的「好億兆彩券行」、桃園市大園區北港里大觀路526-2號1樓的「北財神商行」及台北市中山區農安街24之3號的「祿財神彩券行」開出。

第107000002期大福彩中獎號碼為：「07、10、15、18、21、26、34，特別號：08」，頭獎摃龜；貳獎3注獲得，每注可得25萬元；參獎共83注獲得，每注可得4000元；肆獎共1475注獲得，每注可得400元；普獎共1萬1412注獲得，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共4注獲得，每注可得10萬元。

第107000006期今彩539中獎號碼為「04、07、13、31、39」，頭獎共3注獲得，每注可得800萬元；貳獎共202注獲得，每注可得2萬元；參獎共6729注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬8739注獲得，每注可得50元。

第107000006期39樂合彩中獎號碼為「04、07、13、31、39」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共223注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8243注中獎，每注可得1125元。

第107000006期3星彩中獎號碼為「748」，正彩共20注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000006期4星彩中獎號碼為「2287」，正彩1注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」